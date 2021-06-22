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Абрамченко: плавающие пошлины на экспорт удобрений должны применяться для сдерживания цен

По словам вице-премьера, пандемия вызвала "турбулентность" на мировых рынках и повышенный спрос на самые разные виды продукции, в том числе и на минеральные удобрения

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Плавающие пошлины на экспорт минеральных удобрений должны применяться для сдерживания роста их цен. Об этом сообщила журналистам в Красноярске вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Меры экономического регулирования, меры таможенно-тарифного регулирования, например, плавающие пошлины в отношении минеральных удобрений, с моей точки зрения, должны применятся. И сейчас наши коллеги из федеральных органов это прорабатывают", - сказала Абрамченко.

По ее словам, пандемия коронавирусной инфекции вызвала "турбулентность" на мировых рынках и повышенный спрос на самые разные виды продукции, в том числе и на минеральные удобрения.

"Мы этого боимся, что аграрии сократят внесение минеральных удобрений и это отразится на объемах урожая. Поэтому минеральные удобрения, которых производится в РФ очень много, должны быть доступны для наших аграриев", - подчеркнула она.

Как сообщалось, ранее Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения для аграриев в России. Как ожидают в аппарате вице-премьера, меры должны стабилизировать ситуацию и обеспечить аграриев доступными минеральными удобрениями к озимому и яровому севу. При этом снижение применения минеральных удобрений напрямую скажется на урожайности сельхозкультур, негативно отразится на будущих урожаях.

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РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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