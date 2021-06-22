Пестициды и агрохимикаты можно будет ввозить в Россию через 14 пунктов пропуска

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень пунктов пропуска, исключительно через которые можно будет ввозить в страну пестициды и агрохимикаты, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

"С 29 июня 2021 года провозить в Россию пестициды и агрохимикаты можно будет только через определенные пограничные пункты пропуска. Это позволит усилить контроль за оборотом таких веществ, а также исключить попадание в страну опасного контрафакта", - отметили в кабинете министров.

В утвержденном списке 14 пунктов пропуска. Это четыре автомобильных погранпункта: Бурачки, Забайкальск, Убылинка, Шумилкино; три железнодорожных: Валуйки, Забайкальск, Посинь; три воздушных: Владивосток (Кневичи), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево) и четыре морских: Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Восточный, Новороссийск.

"Перечень сформирован с учетом оснащенности пунктов пропуска специальным оборудованием, которое позволяет отслеживать объемы и качество ввозимой продукции. Контролировать эту работу будут ФТС и Россельхознадзор", - пояснили в пресс-службе правительства.

В конце 2020 года были приняты поправки в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", в соответствии с которыми Россельхознадзор наделен полномочиями по контролю за импортом пестицидов и агрохимикатов, а также за соблюдением регламента их применения при производстве сельскохозяйственной продукции. Главная цель внесенных изменений - усовершенствовать государственный контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.