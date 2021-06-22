Ингушетия получит из федерального бюджета около 500 млн рублей на развитие двух сел

МАГАС, 22 июня. /ТАСС/. Около 500 млн рублей будет выделено Ингушетии Минсельхозом РФ на развитие двух сельских поселений в рамках госпрограммы "Современный облик сельских территорий". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы региона по итогу рабочей встречи главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

"В ходе отбора проектов для включения в ведомственный проект госпрограммы "Современный облик сельских территорий" Минсельхозом Ингушетии предложено 9 проектов. Два из них, предполагающих реализацию в 2022 году, уже согласованы. Это проекты создания объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях Экажево и Нижние Ачалуки с общим финансированием, превышающим 425 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, остальные семь проектов все еще находятся на рассмотрении. Также темами встречи стали развитие мелиорации в Ингушетии и грантовая поддержка фермеров "Агростартап" для семейных и животноводческих ферм в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы".

"Поддержка сельского хозяйства стимулирует экспортную деятельность в регионе. План по федпроекту "Экспорт продукции АПК" в 2020 году был перевыполнен Ингушетией на 7,3%. Дмитрий Патрушев призвал обеспечить стопроцентное исполнение показателей и в текущем году", - добавили в пресс-службе.

В 2020 году в Ингушетии в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" было построено более 80 объектов, в том числе образовательных, культурных, а также в сфере здравоохранения.