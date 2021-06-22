Борисов заявил, что Россия выступает за укрепление отношений с Сирией в сфере энергетики

ДАМАСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская сторона нацелена на укрепление двусторонних отношений с Сирией в вопросах восстановления в стране таких сфер, как энергетика, промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Об этом заявил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи в Дамаске с министром по делам президентства Сирии Мансуром Аззамом.

Борисов отметил укрепление положительных тенденций в развитии ситуации в Сирии, на большей части которой при активном содействии со стороны России удалось добиться соблюдения устойчивого режима прекращения боевых действий. По словам вице-премьера РФ, дальнейшая нормализация должна обеспечиваться уже не столько военно-политическими, сколько социально-экономическими средствами.

"Подтверждаем готовность продолжать оказывать сирийским друзьям всестороннюю помощь по всем направлениям. Мы придаем большое значение развитию всего комплекса двустороннего взаимодействия, при этом наибольшее внимание на текущем этапе уделяем вопросам, связанным с активизацией двусторонних связей по таким приоритетным отраслевым направлениям, как энергетика, промышленная кооперация, транспорт, сельское хозяйство", - сказал он.

Юрий Борисов также от имени руководства России и себя лично поздравил Мансура Аззама и весь сирийский народ с победой Башара Асада на президентских выборах 26 мая. Он отметил, что результаты голосования в полной мере подтвердили политический авторитет Асада и доверие населения к проводимому под его руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов.