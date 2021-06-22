Начатую позже срока посевную в Челябинской области завершили вовремя

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. В Челябинской области посевную кампанию, начавшуюся на десять дней позже намеченного срока из-за апрельских заморозков и последующей жаркой погоды, завершили вовремя. По ее итогам яровыми культурами в регионе засеяли 1 млн 761 тыс. га, план выполнен. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

"Посевные работы в Челябинской области начались в этом году на десять дней позже, чем обычно, из-за низких ночных температур в конце апреля. А уже во второй декаде мая в регионе началась аномальная жара, суховеи. Несмотря на это, на сегодняшний день планы посевной выполнены полностью. Яровыми культурами засеяно 1 млн 761 тыс. га, в том числе зерновыми - 1 млн 344 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

В министерстве пояснили, что справиться с неблагоприятной погодой аграриям позволили несколько факторов. Во-первых, многие хозяйства вовремя уловили тенденцию и очень быстро изменили технологии, структуру сева, увеличив посев масличных (на 113 тыс. га, или в 1,5 раза больше, чем в 2020 году), твердой пшеницы, гречихи - более засухоустойчивых и маржинальных культур. При этом площади мягкой пшеницы, ячменя несколько сократились: нецелесообразно было сеять их в высохшую почву на исходе агрономических сроков.

Во-вторых, темпы посевной были максимально ускорены. До 40% посевных работ выполнено современной техникой, позволяющей проводить несколько операций одновременно. Благодаря федеральной и региональной поддержке за последние три года в области приобретено более трех тыс. единиц техники, в том числе сотни энергонасыщенных тракторов и посевных комплексов на сумму порядка 7,5 млрд рублей.

Кобылин отметил, что для повышения урожайности аграрии увеличили площади, засеваемые элитными семенами, господдержка на это направление составит 58 млн рублей. Продолжится известкование кислых почв, государство возместит хозяйствам 90% затрат на это. Увеличены планы по внесению минеральных удобрений. Третий год область ежегодно выплачивает на приобретение удобрений субсидии в объеме 100 млн рублей.

По данным областного Минсельхоза в 2021 году планируют произвести 1 млн 802,5 тыс. тонн зерна в весе после доработки (1 млн 823 тыс. тонн в 2020 году), 110 тыс. тонн картофеля (100 тыс. тонн в 2020 году), более 35 тыс. тонн овощей открытого грунта (35,5 тыс. тонн в 2020 году) и другие культуры. Небольшое снижение плана по сбору зерновых связано со снижением урожайности в 2020 году в результате засухи, что будет компенсировано увеличением сбора масличных культур.