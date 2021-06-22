Средний чек потребкредитов снизился впервые с начала года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Средний размер выданных в мае кредитов на покупку потребительских товаров составил 294,5 тыс. рублей, сократившись на 2,4% по сравнению с "рекордным" апрелем, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В то же время по сравнению с маем 2020 года средний чек потребкредита вырос на 43,6%.

"Впервые с начала года средний чек потребительского кредита немного снизился. Однако, в целом, в течение года средний размер потребительского кредита рос весьма существенно, достигнув в апреле рекордных 300 тыс. рублей. Стоит отметить, что увеличение данного показателя до такого уровня происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

В мае 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов отмечен в Москве (577,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (538,2 тыс. рублей), Московской области (450,7 тыс. рублей)

Наибольшее снижение показателя среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитов данного типа в мае по сравнению с апрелем текущего года продемонстрировали Приморский край (-10,3%), Волгоградская область (-6,4%), Краснодарский край (-5,8%). В Москве снижение среднего чека потребкредита составило 3,8%, а в Санкт-Петербурге этот показатель не изменился.