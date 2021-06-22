Свыше 60 млн рублей выделили власти Липецкой области в качестве грантов для агростартапов

ЛИПЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Свыше 60 млн рублей выделили власти Липецкой области в качестве грантовой поддержки для индивидуальных предпринимателей, крестьянских и фермерских хозяйств на реализацию их стартапов в сфере АПК. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что заявки на гранты принимались в рамках конкурсного отбора и в ближайшее время конкурсная комиссия определит победителей. "Самым востребованным оказался "Агростартап", на получение этого гранта было подано 104 заявки из всех районов, он выделяется в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" и в этом году на него выделено 62 млн рублей", - сказал Артамонов.

Что же касается других направлений грантовой поддержки, то, к примеру, на получения субсидий для развития семейных ферм претендует 21 хозяйство из 12 районов. "На эти цели запланировано 35 млн федеральных и областных средств, причем максимальный размер гранта здесь достигает 15 млн рублей", - продолжил Артамонов. По его словам, еще 11 сельхозкооперативов будут бороться за право получить господдержку на развитие своей материально-технической базы: в данном сегменте максимальный размер гранта составляет 20 млн рублей. "Кооперативам в этом году выделено 45 млн рублей и самым востребованным направлением стало развитие мясного и молочного животноводства, при этом интерес есть как к выращиванию крупного рогатого скота, так и коз, и овец", - подчеркнул Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе администрации региона пояснили, что в текущем году поступило большое количество заявок и на выращивание ягод, причем не только садовой земляники, но и малины, голубики, ежевики. "Есть желающие развивать пчеловодство и строить кроликофермы, выращивать хмель и заложить яблоневые сады, многие хотели бы заниматься овощами закрытого грунта, традиционно сеять зерновые культуры, есть заявки на создание ферм по выращиванию форели и осетров", - заметили в пресс-службе.

Как ожидается, заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов состоится в конце июня - начале июля. "Поддерживая малые формы хозяйствования, мы не только помогаем развивать собственный бизнес, но и способствуем созданию новых рабочих мест, а значит повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом", - уверен Артамонов.