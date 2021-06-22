Статус промкомплекса присвоили институту авиационного моторостроения им. Баранова в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Институту авиационного моторостроения им.Баранова в Москве присвоили статус промышленного комплекса. Благодаря этому он получил право на налоговые льготы, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого инновационного предприятия будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17% Распоряжение Правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Созданный в 1930 году Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) сегодня является федеральным автономным учреждением - ведущей российской научной организацией в сфере авиадвигателестроения. Имеет статус государственного научного центра Российской Федерации, участвует в выполнениигосударственного оборонного заказа. Институт осуществляет полный цикл исследований, необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также научно-техническое сопровождение изделий, находящихся в эксплуатации. Входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского".

"В частности, ЦИАМ располагает крупнейшим в Европе научно-испытательным центром - уникальным комплексом для наземных и высотных испытаний двигателей, их узлов и систем. Наиболее сложные и энергоемкие виды обязательных испытаний авиационных двигателей, воспроизводящие натурные условия эксплуатации (высота, скорость, температура, давление, влажность и другие), в России могут быть выполнены только на стендах экспериментального комплекса ЦИАМ. Это один из немногих мировых центров, способных обеспечить опережающее развитие технологий для создания двигателей 6-го поколения и на более далекую перспективу", - говорится в сообщении.

Большое значение уделяется развитию современных суперкомпьютерных технологий и средств математического моделирования процессов, происходящих в авиационных двигателях. На базе ЦИАМ создан центр коллективного пользования общей мощностью более 500 Терафлопс.

В ЦИАМ трудятся свыше 2,5 тыс. человек, из них порядка 1,5 тыс. (60%) - в Москве. Средняя месячная заработная плата составляет 110 тыс. рублей. Ежегодный объем инвестиций в основной капитал превышает 500 млн. рублей. За счет средств федерального бюджета (свыше 30 млрд. рублей) реализуется масштабная программа реконструкции стендовой базы ЦИАМ.