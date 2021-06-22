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В Тверской области планируют создать около 17 тыс. новых рабочих мест

Они появятся благодаря реализации свыше 80 крупных инвестпроектов

ТАСС, 22 июня. Более 80 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 163 млрд рублей реализуют в Тверской области, в том числе связанных с созданием технопарков. Это позволит до 2025 года открыть суммарно около 17 тыс. новых рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Реализация инвестиционных проектов в Тверской области рассмотрена на заседании регионального правительства, которое 22 июня провел губернатор Игорь Руденя. В настоящее время в Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 163 млрд рублей. Планируется [до 2025 года] создать 17 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Из общего инвестиционного пакета соглашения о реализации проектов на сумму 91 млрд рублей были заключены в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), по объему привлеченных инвестиций регион вошел в число субъектов-лидеров в РФ. "Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории. Наша планка - войти в число пяти лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций, развитию экономики", - приводит пресс-служба слова Рудени.

По данным пресс-службы, в числе крупных инвестпроектов - государственный инвестиционно-промышленный парк "Боровлево-3" в Калининском районе. "Уже заключены соглашения о реализации на территории парка проектов компаниями "Сегежа групп", "Герс технолоджи", "Фодеско-Мак". Правительство Тверской области оказывает инвесторам максимальное содействие в реализации проектов, в том числе в части развития инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

Господдержку получил также технопарк КСК, где будут производить комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения. Его строительство ведет компания "Ключевые системы и компоненты", в конце 2020 года открыта первая очередь производства, до конца 2021 года промтехнопарк обеспечат всей необходимой технологической инфраструктурой. "В 2020-2021 годах при содействии регионального правительства мы получили федеральную поддержку в рамках программ по государственному субсидированию инструментов промышленного технопарка", - цитирует пресс-служба гендиректора ООО "Ключевые системы и компоненты" Тараса Спивака.

В 2021 году начал работу новый инвестиционный портал Тверской области, где размещен навигатор по мерам поддержки, информация об инвестплощадках, информация о сопровождении проектов. "Всем инвестпроектам на каждом из этапов реализации оказывается также административная поддержка, за каждым проектом закрепляется персональный менеджер", - добавили в пресс-службе.

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