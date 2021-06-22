В Тверской области планируют создать около 17 тыс. новых рабочих мест

ТАСС, 22 июня. Более 80 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 163 млрд рублей реализуют в Тверской области, в том числе связанных с созданием технопарков. Это позволит до 2025 года открыть суммарно около 17 тыс. новых рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Реализация инвестиционных проектов в Тверской области рассмотрена на заседании регионального правительства, которое 22 июня провел губернатор Игорь Руденя. В настоящее время в Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 163 млрд рублей. Планируется [до 2025 года] создать 17 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Из общего инвестиционного пакета соглашения о реализации проектов на сумму 91 млрд рублей были заключены в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), по объему привлеченных инвестиций регион вошел в число субъектов-лидеров в РФ. "Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории. Наша планка - войти в число пяти лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций, развитию экономики", - приводит пресс-служба слова Рудени.

По данным пресс-службы, в числе крупных инвестпроектов - государственный инвестиционно-промышленный парк "Боровлево-3" в Калининском районе. "Уже заключены соглашения о реализации на территории парка проектов компаниями "Сегежа групп", "Герс технолоджи", "Фодеско-Мак". Правительство Тверской области оказывает инвесторам максимальное содействие в реализации проектов, в том числе в части развития инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

Господдержку получил также технопарк КСК, где будут производить комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения. Его строительство ведет компания "Ключевые системы и компоненты", в конце 2020 года открыта первая очередь производства, до конца 2021 года промтехнопарк обеспечат всей необходимой технологической инфраструктурой. "В 2020-2021 годах при содействии регионального правительства мы получили федеральную поддержку в рамках программ по государственному субсидированию инструментов промышленного технопарка", - цитирует пресс-служба гендиректора ООО "Ключевые системы и компоненты" Тараса Спивака.

В 2021 году начал работу новый инвестиционный портал Тверской области, где размещен навигатор по мерам поддержки, информация об инвестплощадках, информация о сопровождении проектов. "Всем инвестпроектам на каждом из этапов реализации оказывается также административная поддержка, за каждым проектом закрепляется персональный менеджер", - добавили в пресс-службе.