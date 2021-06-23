Сессия "Будущее промышленности на Иннопром - 2021". Видеотрансляция

Innoprom Online

Сессия "Будущее промышленности" проходит в рамках Innoprom Online. Официальными партнерами мероприятия выступили Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и компания Omron.

Участники сессии обсудят цифровизацию, конкурентностпособность российской промышленности в мире, новые отрасли промышленности, а также драйверы и барьеры, которые появились в пандемию COVID-19. Кроме того, участники рассмотрят, как влияет на промышленность экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).

Модераторами сессии выступили директор деловой программы "Иннопром" Антон Атрашкин и член правления АЕБ, председатель рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

В числе спикеров - заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, первый проректор НИУ ВШЭ, декан Высшей школы бизнеса ВШЭ Валерий Катькало, генеральный менеджер Omron Electronics Олег Плющик, заместитель генерального директора ПАО "СОЛЛЕРС" Зоя Каика, посол Италии в России Паскуале Терраччано, директор Московского представительства Агентства ИЧЕ - отдела по развитию торгового обмена посольства Италии в России Франческо Пенсабене, генеральный директор НПО Адаптивные промышленные технологии" Андрей Суворов, руководитель Центра компетенций ООО "Сименс" Сергей Соловьев и директор факультета права Институт права и развития ВШЭ - Сколково, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, научный руководитель Центра технологического трансфера Алексей Иванов.