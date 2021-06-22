Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду табака и алкоголя из ЕАЭС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о введении уголовной ответственности за незаконный ввоз в Россию из других стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 100 тыс. рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"На 5-м заседании совета Евразийской экономической комиссии, которое состоялось 18 мая 2021 года, по инициативе РФ был рассмотрен вопрос о мерах, связанных с противодействием вводу в нелегальный оборот в РФ без уплаты налогов алкогольной и табачной продукции, ввозимой в РФ недобросовестными лицами из других государств - членов Евразийского экономического союза под видом предназначенной к экспорту в третьи страны. <...> Указанная проблема имеет существенное значение для обеспечения экономической безопасности РФ, принимая во внимание, что, например, по различным экспертным оценкам до двух третей "черного" рынка табачной продукции в РФ приходится на товары, поставляемые из других государств - членов Союза", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Отмечается, что по итогам рассмотрения в качестве одной из мер противодействия такой противоправной деятельности, которая может быть принята на уровне российского законодательства, необходимо ввести уголовную ответственность за незаконный (по сути, контрабандный) ввоз алкогольной и табачной продукции из других государств - членов союза в Россию.

Согласно документу, проектом предусмотрено отнесение указанных товаров к стратегических важным, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей.