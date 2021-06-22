Рынок акций России закрылся ростом на фоне высоких цен на нефть

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги во вторник ростом на фоне высоких цен на нефть и оптимизма на мировых фондовых площадках. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 0,22% - до 3821,68 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,19%, до 1645,59 пункта.

Доллар снижается на 0,02% - до 73,11 рубля, евро - на 0,07%, до 87,08 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $74,7 за баррель.

"Уверенность главы ФРС Джерома Пауэлла в том, что инфляционный всплеск носит временный характер, придала сил покупателям. Нефть поддерживают позитивные прогнозы по спросу до конца года, а также новости о приостановке переговоров по иранской ядерной сделке после победы на выборах президента Ирана Ибрагима Раиси, который считается приверженцем жесткой линии переговоров с США", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем, по словам эксперта, давление на покупателей российских активов продолжают оказывать высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана относительно новых санкционных инициатив.

Корпоративный сектор

Сегодня в фаворитах спроса оказался ряд компаний металлургического сектора - "Русала", En+ и "ВСМПО-Ависма". По мнению главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции" Владимира Потапова, акции "Русала" растут на фоне планов о реорганизации.

"Менеджмент планирует реорганизацию компании, которая включает в себя выделение активов с более высоким углеродным следом в отдельную компанию. Эти шаги привлекают внимание инвесторов, учитывающих ESG факторы в инвестировании. Кроме того, на прошлой неделе стало известно о покупке 4,35% акций "Русгидро" - использование гидроэлектроэнергии является также позитивным для улучшения ESG профиля компании", - отмечает Потапов.

Расписки TCS в очередной раз приблизились к максимуму, но не смогли его преодолеть. "Думается, что рыночных сил долго хватить на результативную атаку, и тогда бумага двинется в сторону 6 000 рублей. Вообще, расписки TCS остаются одной из любимых бумаг покупателей в этом году, и здесь отличные перспективы", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

При этом в числе рыночных аутсайдеров оказались бумаги ММК, НЛМК и "Норникеля". В частности, в ММК объявили, что ждут "интересных железорудных проектов для сделок M&A (слияния и поглощения - прим. ТАСС)" и изучают вопрос дополнительных инвестиций в рудник "Малый Куйбас". "Возможно, рынок отыграл эту новость продажами под влиянием опасений сокращения дивидендов. Однако, как показывает практика, участие крупных компаний в сделках слияний и поглощений транслируется в прирост стоимости их активов", - предполагает аналитик инвесткомпании "Фридом финанс" Александр Осин.

Рынок 23 июня

В среду набор факторов влияния на отечественные площадки не претерпит значимых изменений, в центре внимания будут общерыночные настроения, геополитика и сырьевые цены.

Ожидается выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Бауман. Также будут опубликованы: предварительный индекс деловой активности (PMI) и продажи новых домов в США за июнь, еженедельный отчет об изменении запасов нефти в США, промпроизводство в РФ в мае.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3770-3870 пунктов, курс доллара - 72,5-73,5 рубля.

"Фридом финанс" ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 3800-3850 пунктов, курсы доллара и евро - 72,6-73,4 рубля и 86,3-87,65 рубля соответственно.