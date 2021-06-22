Индийский регулятор начал расследование против Google из-за нарушения закона о конкуренции

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Комиссия по конкуренции Индии (антимонопольный регулятор страны) начала расследование в отношении американской корпорации Google на предмет нарушения закона о конкуренции на рынке Smart TV. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Комиссия заявила, что в ходе расследования, возбужденного в прошлом году по иску индийских юристов против американской корпорации, выяснилось, что Google нарушила некоторые положения закона о конкуренции на рынке Smart TV. Какие конкретно положения законодательства могла нарушить компания, не уточняется.

Представители Google отрицают свою вину. По их словам, развивающийся сектор Smart TV в Индии процветает отчасти благодаря модели бесплатного лицензирования Google, а также говорится, что Android TV конкурирует с несколькими хорошо зарекомендовавшими себя операционными системами для телевизоров. "Мы уверены, что наша практика лицензирования Smart TV соответствует всем действующим законам о конкуренции", - сказал представитель компании.

Кшитиз Арья и Пурушоттам Ананд, индийские юристы, которые подали в суд на корпорацию, заявили, что приветствуют расследование, отметив, что Google своими действиями на рынке ограничил разработку многих виртуальных товаров и услуг.

В мае прошлого года Комиссия по конкуренции Индии начала расследование жалобы в отношении Google на предмет возможных нарушений при продвижении на рынке страны платежного сервиса Google Pay. По информации заявителей, корпорация слишком активно рекламировала приложение Google Pay в своем онлайн-магазине, тем самым несправедливо используя преимущество над похожими сервисами местных разработчиков.

Телевизоры с поддержкой Smart TV и приложениями потоковых видеосервисов становятся все более популярными в Индии. Данные аналитической компании Counterpoint Research показывают, что в 2019 году в Индии было продано 8 млн таких телевизоров, причем три из пяти работают на системе Android от Google.