{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росатом призвал продлить программу развития технологий в сфере атомной энергии

Глава Росатома Алексей Лихачев выступил за продление программы до 2030 года и увеличение доли атомной энергии в энергобалансе страны до 25%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года" необходимо продлить до 2030 года, увеличив долю атомной энергии в энергобалансе страны до 25%. Об этом заявил во вторник глава Росатома Алексей Лихачев на заседании проектного комитета программы.

"То, что написано сейчас в программе, ограничено 2024 годом. <…> Нужно, с одной стороны, обязательно продлить эту программу, как минимум, до 2030 года. Второе - погрузить туда те заделы, научные разработки, о которых Михаил Валентинович (Ковальчук) говорил, а третье - заложить туда основы выполнения решения президента [РФ] об увеличении атомной энергетики в генерации с 20 до 25%. Это и есть "Атомный проект 2.0", - заявил Лихачев.

По словам президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, 25 декабря исполняется 75 лет первой реакции реактора Ф-1, который стал основой на пути исполнения первого атомного проекта. К этому времени он предложил подготовить президентскую инициативу по запуску "Атомного проекта 2.0".

"На фоне продвижения западной концепции потепления климата и продвижения на этом фоне низкоуглеродной экономики, а это фактически ослабление нашего благополучия, я думаю, что мы должны выступить с предложением нового атомного проекта. Дело в том, что в безуглеродной экономике, которую нам продвигают, на самом деле самый простой путь - это безопасная атомная энергетика", - добавил Ковальчук.

О программе

Программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" разработана госкорпорацией "Росатом" совместно с НИЦ "Курчатовский институт", Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ. Паспорт программы был ранее утвержден на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, который во вторник принял участие в выездном совещании в НИЦ "Курчатовский институт" о соответствующей программе, она включает масштабный комплекс мероприятий, реализующихся по приоритетным направлениям атомной науки, техники и технологий.

"В соответствии с программой будут разработаны новые передовые технологии, новые материалы, образцы новой техники, программа технического перевооружения, в том числе проведен физический пуск первого энергоблока атомной станции "Аккую", проведены основные этапы сооружения уникальных комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и управления реакциями термоядерного синтеза, а также начато создание атомной станции малой мощности", - приводятся в сообщении правительства РФ слова Новака.

В ходе прошедшего совещания было также утверждено положение о головной научной организации программы, а также изменение паспортов программы.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Apple прекратила производство iPhone 12 Mini
Показатели продаж модели значительно уступали продажам других моделей той же серии, сообщила маркетинговая компания TrendForce
Apple прекратила производство iPhone 12 Mini
Читать полностью