Росатом призвал продлить программу развития технологий в сфере атомной энергии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года" необходимо продлить до 2030 года, увеличив долю атомной энергии в энергобалансе страны до 25%. Об этом заявил во вторник глава Росатома Алексей Лихачев на заседании проектного комитета программы.

"То, что написано сейчас в программе, ограничено 2024 годом. <…> Нужно, с одной стороны, обязательно продлить эту программу, как минимум, до 2030 года. Второе - погрузить туда те заделы, научные разработки, о которых Михаил Валентинович (Ковальчук) говорил, а третье - заложить туда основы выполнения решения президента [РФ] об увеличении атомной энергетики в генерации с 20 до 25%. Это и есть "Атомный проект 2.0", - заявил Лихачев.

По словам президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, 25 декабря исполняется 75 лет первой реакции реактора Ф-1, который стал основой на пути исполнения первого атомного проекта. К этому времени он предложил подготовить президентскую инициативу по запуску "Атомного проекта 2.0".

"На фоне продвижения западной концепции потепления климата и продвижения на этом фоне низкоуглеродной экономики, а это фактически ослабление нашего благополучия, я думаю, что мы должны выступить с предложением нового атомного проекта. Дело в том, что в безуглеродной экономике, которую нам продвигают, на самом деле самый простой путь - это безопасная атомная энергетика", - добавил Ковальчук.

О программе

Программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" разработана госкорпорацией "Росатом" совместно с НИЦ "Курчатовский институт", Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ. Паспорт программы был ранее утвержден на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, который во вторник принял участие в выездном совещании в НИЦ "Курчатовский институт" о соответствующей программе, она включает масштабный комплекс мероприятий, реализующихся по приоритетным направлениям атомной науки, техники и технологий.

"В соответствии с программой будут разработаны новые передовые технологии, новые материалы, образцы новой техники, программа технического перевооружения, в том числе проведен физический пуск первого энергоблока атомной станции "Аккую", проведены основные этапы сооружения уникальных комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и управления реакциями термоядерного синтеза, а также начато создание атомной станции малой мощности", - приводятся в сообщении правительства РФ слова Новака.

В ходе прошедшего совещания было также утверждено положение о головной научной организации программы, а также изменение паспортов программы.