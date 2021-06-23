На Совете архитекторов России и СНГ в Новосибирске обсудят законодательство и нацпроекты

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Более 100 человек, в том числе из четырех зарубежных государства, примут участие в заседании Совета главных архитекторов регионов и муниципалитетов России и стран СНГ, которое пройдет в Новосибирске с 23 по 26 июня. Участники заседания обсудят изменения в градостроительном законодательстве и реализацию нацпроектов, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства Новосибирской области.

"Заседание совета в Новосибирской области пройдет впервые. Планируется более 100 участников. Среди них - Казахстан, Армения, Молдова, Италия, а также регионы России: Московская, Ленинградская, Тюменская и Вологодская области, Пермский край, Томск, Коми, Абакан, Татарстан и другие", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора Новосибирской области, к участию в заседании приглашены руководители субъектов РФ, представители Федерального собрания, главы муниципальных образований, главные архитекторы субъектов РФ и муниципальных образований, архитекторы и градостроители стран СНГ, представители бизнес-структур, общественных организаций, научного и экспертного сообществ.

Согласно программе заседания, в центре внимая участников окажутся темы трансформации градостроительного законодательства и реализации национальных проектов. Также планируется обсудить применение механизма комплексного развития территорий, инновационные подходы в проектировании и строительстве, а также цифровизацию отрасли. Ожидается, что в мероприятиях совета примут участие замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков, директор Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ Виктор Смирнов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" Ирина Макиева.

Традиционно заседания Совета проводятся дважды в год (один раз - в Москве, второй - в одном из регионов страны).