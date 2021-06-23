Минюст США подтвердил блокировку более 30 иранских сайтов

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США во вторник заблокировало 33 иранских сайта, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения (Iranian Islamic Radio and Television Union, IRTVU), а также три сайта, контролируемых проиранской группировкой "Катаиб Хезболлах". Как утверждает ведомство, интернет-страницы заблокированы по решению суда.

"Сегодня в соответствии с судебными постановлениями США изъяли [домены] 33 сайтов, используемых IRTVU и трех сайтов, управлявшихся "Катаиб Хезболлах" в нарушение санкций США", - сказано в пресс-релизе.

Как напоминает Минюст, в октябре прошлого года Минфин США добавил IRTVU в свой санкционный список. В Вашингтоне IRTVU приписывают распространение дезинформации с целью повлиять на исход выборов в США. Физическим и юридическим лицам, фигурирующим в санкционном списке, запрещено "получать в США услуги, в том числе услуги [по использованию] интернет-сайтов и доменов, без получения лицензии" от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. "33 домена (которые были заблокированы - прим. ТАСС) принадлежат компании из США. IRTVU не получала лицензию от OFAC до начала использования доменных имен", - утверждают в Минюсте США.

Санкции Минфина в отношении "Катаиб Хезболлах" были введены в 2009 году, а Госдеп США причислил организацию к числу террористических, пояснили в Минюсте.

Ранее во вторник стало известно, что при попытке зайти на сайты иранских телеканалов Press TV и Al-Alam появляется уведомление о том, что их заблокировали власти Соединенных Штатов. "Домен был заблокирован правительством США в соответствии с ордером <...> в рамках правоохранительных действий Управления экспортного контроля Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли и Федерального бюро расследований (ФБР)", - утверждается в уведомлении. Аналогичное сообщение появляется при попытке зайти на портал телеканала Almasirah, который принадлежит мятежникам-хуситам из йеменского движения "Ансар Аллах".