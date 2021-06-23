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Цена на нефть в Токио поднялась до самого высокого уровня более чем за два года

Она превысила отметку в $434

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Цена на нефть на Токийской товарной бирже поднялась в среду до самого высокого уровня с мая 2019 года. Она превысила отметку в 48 тыс. иен (более $434 по текущему курсу) за килолитр (чуть менее 6,3 барреля), сообщается на сайте этой главной в Японии площадки по торговле энергоресурсами.

Игроки на бирже, отмечает информационное агентство Kyodo, встревожены перспективами застоя на переговорах по ядерной сделке с Ираном после избрания Эбрахима Раиси на пост президента этой страны. В этих условиях, по мнению инвесторов, снижаются перспективы массированного появления на рынке иранской нефти.

Ограничения на ее продажу сохранят другие крупные страны-производители, полагают на бирже.

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ЯпонияИран
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