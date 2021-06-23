Глава Ассоциации отельеров Сочи заявила, что курорты Кубани снизили цены

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края, где в мае фиксировали высокий поток туристов из-за ограничений на зарубежных курортах, снизили цены на отдых, возобновление авиасообщения с Турцией не окажет дальнейшего большого влияния на ценовую политику. Об этом ТАСС заявила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией. Эксперты отрасли сообщали, что это привело к повышению цен на отдых на побережье в Краснодарском крае и Крыму. Курорты Кубани приняли с 1 по 11 мая свыше 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Россия и Турция формально возобновляют со вторника полноценное чартерное и регулярное авиасообщение, решение принял на прошлой неделе оперштаб правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Цены уже снизились по сравнению с тем ажиотажем, который произошел из-за шумихи в мае. Уже появились свободные брони в любой ценовой категории. Поэтому открытие полетов в Турцию не повлияет ежеминутно на изменения в ценовой политике, они могут произойти, если поток туристов не увеличится, [тогда они снизятся]. Сейчас спрос стабильный, но не такой высокий, как ожидали", - заявила Нетягина.

Она пояснила, что у курортов Кубани есть собственная аудитория, так, по ее словам, высокая доля бронирований высокого сезона 2021 года связана с тем, что многие брони на лето были сделаны еще зимой. По ее словам, уровень качества сервиса на курортах региона конкурентоспособный.

"Мы никогда не рассматривали вынужденно закрытые границы как механизм продвижения внутреннего туристического продукта. Наша основная задача - формировать предложение, которое будет выигрывать в конкурентной борьбе. Только свободные рыночные отношения смогут отрегулировать ценообразование и стимулировать отрасль к повышению качества услуг и сервиса", - заявила журналистам, комментируя тему возобновления авиасообщения с Турцией, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.