На модернизацию пунктов пропуска на Дальнем Востоке выделили более 10 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей выделили на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение пунктов пропуска на Дальнем Востоке, работы запланированы до 2024 года включительно, сообщил ТАСС директор владивостокского филиала Росгранстроя Сергей Козлов.

"Владивостокским филиалом ФГКУ Росгранстрой <...> проводятся мероприятия по строительству (реконструкции) и техническому перевооружению пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Приморского края, Камчатского края и Сахалинской области. <...> Общий объем финансирования на реализацию объектов составляет более 10 млрд рублей. Завершение всех мероприятий по строительству и реконструкции пунктов пропуска запланированы на период до 2024 года включительно", - сообщил Козлов.

Так, в конце 2021 года планируется завершить строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса на железнодорожном пункте пропуска Пограничный в Приморье. Кроме того, специалисты разрабатывают проектную документацию на реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Пограничный", "Полтавка", "Турий Рог" в Приморье, морских пунктов пропуска Холмск и Невельск на Сахалине, Петропавловск-Камчатский на Камчатке, железнодорожного пункта Пограничный. Планируется техническое перевооружение воздушного пункта пропуска Петропавловск-Камчатский (Елизово) на Камчатке.

Кроме того, завершена разработка проектной документации и заключен госконтракт на строительство автомобильного пункта пропуска "Краскино". Его проектная пропускная способность составляет 250 транспортных средств в сутки, в том числе 150 грузовых, 50 автобусов, 50 легковых. В дальнейшем запланирован второй этап его реконструкции, который позволит увеличить пропускную способность еще втрое - до 750 транспортных средств в сутки. Также разработана проектная документация на реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Марково".

"Размещение инфраструктуры новых автомобильных пунктов пропуска "Пограничный", "Краскино", "Турий Рог" и "Марково" запланировано вне территории действующих пунктов пропуска, что позволит проводить строительные работы без приостановки функционирования существующих пунктов пропуска", - уточнил Козлов.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что ситуация на пунктах пропуска на Дальнем Востоке, которые нуждаются в реконструкции, негативно влияет на международные экономические связи и реализацию инвестиционных проектов.