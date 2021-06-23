Аграрии на Алтае вложили в техническое перевооружение около 4 млрд рублей в 2021 году

ПРУТСКОЙ /Алтайский край/, 23 июня. /ТАСС/. Около 4 млрд рублей инвестировали аграрии Алтайского края в 2021 году в техническое перевооружение своих производств, заявил губернатор региона Виктор Томенко на церемонии открытия агрофорума "День сибирского поля" в среду.

"Процессы обновления и расширения технической вооруженности аграриев растут. За три последних года аграриями вложено более 27 млрд рублей в обновление парка, почти 11 млрд рублей это только уровень прошлого года. С начала этого года около 4 млрд рублей составили инвестиции в техперевооружение наших аграриев. Это говорит о финансовой устойчивости большинства предприятий, работающих в этой сфере. Большую роль здесь играют меры господдержки, льготные и инвестиционные кредиты", - сказал глава региона.

Также в числе инструментов для техперевооружения Томенко навал лизинг.

"Из 11 млрд рублей, которые вложены в обновление парка в 2020 году, более 1 млрд рублей аграриями привлечено в обновление основных фондов по программе льготного лизинга", - подчеркнул глава региона.

По его словам, в этом году алтайские аграрии в оптимальные агротехнические сроки закончили посевную кампанию. Площадь яровых посевов составила 4,5 млн га.

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" проходит 23-24 июня на территории Сибирского агропарка. На площадке, где с 2011 года традиционно презентуют все достижения российского сельхозмашиностроения, в этом году представлено более 550 единиц техники, племенные сельхозживотные. В мероприятии участвуют более 280 компаний.