Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на электронику для дистанционной работы в июне

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Крупнейший онлайн-ретейлер России Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на электронику для организации домашних рабочих мест в июне 2021 года, говорится в исследовании онлайн-площадки, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"С 14 по 20 июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на компьютеры взлетел на 1500%, на моноблоки на - 133%, а на аккумуляторы для ноутбуков - на 338%. Повышенный интерес к стационарным компьютерам объясняется не только дистанционной работой, но и дефицитом игровых приставок: таким образом пользователи все чаще приобретают для игр более мощные компьютеры. В целом же за первые три недели июня 2021 года число проданных компьютеров выросло на 775% год к году", - отмечается в исследовании.

Средний чек в категории "компьютеры" за год вырос более чем вдвое, до 50 тыс. рублей, за счет покупок более мощных и дорогостоящих моделей. Средний же чек на ноутбуки увеличился на 17% - до 37,54 тыс. рублей. Россияне также приобретали подставки для ноутбуков (рост спроса на 266%) и усилители Wi-Fi-сигнала, продажи которых выросли на 32%.

Высоким спросом также пользовались и аксессуары для компьютеров и сопутствующие товары: клавиатуры (+39%), Wi-Fi-адаптеры (+78%), компьютерные кресла (+241%), блоки питания для ноутбуков (+363%) и жесткие диски (+750%).

Как отмечают в Wildberries, повышенный спрос на жесткие диски может быть также связан с появлением новой криптовалюты. За первые три недели июня спрос на них вырос на 887% в годовом сопоставлении.