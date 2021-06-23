Правительство может ввести акцизы на сладкие напитки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вернулось к обсуждению идеи введения акцизов на сладкие напитки. Поручение о проработке инициативы уже направлено в соответствующие ведомства, пишут "Ведомости" со ссылкой на участников обсуждения вопроса.

На данный момент в Минсельхоз поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. Министерству поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".

Изданию сообщили, что рассматривается вариант установления ставки акциза в зависимости от стоимости напитка, а также от содержания сахара. Ожидаемый годовой акцизный сбор колеблется от 10 до 20 млрд рублей.

Ранее в 2016 году Минфин предлагал ввести акцизы на напитки с добавлением сахара в размере 5 рублей за 1 л, доход от этого он оценивал в 25 млрд рублей в 2017 году.