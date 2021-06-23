Ростуризм рекомендовал в первую очередь отправлять в Турцию россиян с перенесенными турами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ростуризм рекомендовал туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию туристов, туры которых были перенесены в 2020 году из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное агентство по туризму направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений", - отмечается в сообщении.

Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в 2020 году туры удалось сократить в шесть раз - с 44 до 7 млрд рублей, напомнили в Ростуризме. Из оставшейся задолженности 5 млрд рублей - это поездки в Турцию.

"Мы обратились к туроператорам закрыть эту задолженность в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали отдыха смогли отдохнуть. У нас также есть туристы, поездки которых перенеслись из-за закрытия Турции этой весной, долг по ним сейчас превышает 40 млрд рублей с глубиной бронирования до конца сентября. Мы рассчитываем, что туроператоры максимально четко и оперативно выполнят все свои текущие обязательства перед туристами. Это наша важнейшая задача. При этом на первом месте должна стоять безопасность людей и соблюдение всех необходимых мер предосторожности", - сказала руководитель ведомства Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.

Ростуризм также напомнил туроператорам, что в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073 туроператор обязан по несостоявшимся в 2020 году из-за пандемии поездкам обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года или вернуть средства туристам.