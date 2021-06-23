Минфин анонсировал перезапуск портала по финансовой грамотности вашифинансы.рф

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минфин перезапустит портал по повышению финансовой грамотности населения вашифинансы.рф и добавит в него возможность оставлять обратную связь. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Михаил Котюков, выступая на VII Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения.

"Мы понимаем, что для всех участников важно актуализировать свои знания и мы на шаг впереди тех изменений, которые вошли в реальную жизнь, поэтому мы считаем очень важной обратную связь. Для этой обратной связи мы сейчас завершаем проект по перезапуску информационного ресурса. Многие из вас, наверняка, знают портал вашифинансы.рф, мы сейчас объединяем все решения, которые ранее были наработаны, в новом портале, который будет называться моифинансы.рф, и очень рассчитываем, что ваш предметный профессиональный интерес поможет нам сделать этот портал существенно лучше. Он будет соединять весь образовательный контент, который был наработан в предыдущие годы, в нем будет обратная связь", - отметил Котюков.

По его словам, сегодня запускается Telegram-канал для оперативной коммуникации с пользователями портала.

"Мы понимаем, что портал не всегда позволяет оперативно взаимодействовать и общаться друг с другом. Мы предлагаем участникам нашего конгресса стать первыми подписчиками нового Telegram-канала "ФинЗОЖэксперт", который сегодня запускаем, именно чтобы мы имели возможность оперативно получать вашу обратную связь, искать вместе ответы и обновлять содержание наших программ", - добавил Котюков.