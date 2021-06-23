Резиденты "Технополиса Москва" в 2020 году сэкономили на налогах почти 700 млн рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Объем налоговых льгот, полученных резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва" по итогам 2020 года, превысил 692 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В 2020 году общая сумма налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва", составила 692 млн рублей, большая часть - 623 млн рублей - пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города Москвы. Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах почти 3 млрд рублей. На каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы в прошлом году пришлось 13 рублей инвестиций", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, в 2020 году резиденты, которые относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, смогли воспользоваться льготой по страховым взносам, введенной на федеральном уровне в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"В части уплаты страховых взносов резиденты сэкономили более 33 млн рублей. Также в пик пандемии в прошлом году для 100 компаний, работающих на территории ОЭЗ, была вдвое снижена арендная плата за апрель, май и июнь. За три месяца резиденты получили порядка 19,5 млн рублей в виде льгот. Таким образом, с учетом всех инструментов в прошлом году компании сэкономили около 745 млн рублей", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Резиденты особой экономической зоны столицы пользуются широким набором преференций, который позволяет с наибольшим экономическим эффектом реализовывать инновационные проекты.

"Резиденты освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Также компании имеют возможность экономить 17% на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления по этому налогу в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке - 2% вместо обычных 3%", - уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.