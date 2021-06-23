Четверть российского экспорта микросхем и плат в 2020 году пришлась на Москву

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Экспорт электронных деталей и плат из Москвы в 2020 году составил $159,21 млн, что составляет четверть от всероссийского объема поставок за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики в среду.

"По итогам 2020 года поставки за рубеж электронных деталей и плат из Москвы составили $159,21 млн. Доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%, по этому показателю столица занимает второе место среди остальных регионов России. <…> В 2020 году московские компании поставили свои микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира", - приводятся слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что в числе основных торговых партнеров - страны ближнего зарубежья - Казахстан, Белоруссия и Узбекистан, а также Китай, Нидерланды и Гонконг. Более четверти от общего экспорта Москвы приходится на Казахстан - объем поставок составил 42,29 млн долларов. Экспорт в Белоруссию равен 24,17 млн долларов, в Китай - 18,81 млн долларов, в Нидерланды - 8,08 млн долларов, в Гонконг - 5,47 млн долларов, а объем поставок в Узбекистан составил 5,33 млн долларов.

В товарной структуре экспорта электронных деталей и плат первую позицию со значительным отрывом занимает аппаратура приема, преобразования и передачи информации. Объем поставок этой товарной группы составил 65,1 млн долларов. Второе место занимает экспорт карточек с чипами, их московские компании экспортировали на сумму 11,4 млн долларов. Среди главных товарных групп экспорта электронных деталей - коммуникационная аппаратура, сумма поставок составила 9,7 млн долларов, компьютерные устройства ввода и вывода - 8,9 млн долларов, а также электронные интегральные схемы - 8,8 млн долларов.

"Одной из самых перспективных для роста категорией электронного экспорта являются процессоры и контроллеры. Московские компании поставили их в 2020 году на общую сумму в 8,8 млн долларов, объем экспорта вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Покупателями процессоров и контроллеров столичного производства стали 22 страны мира. Главные импортеры - Нидерланды, Чехия, Беларусь, Казахстан и Гонконг. В первом квартале 2021 года столичный экспорт процессоров и контроллеров составил 2,8 млн долларов", - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Мировой экспорт

По данным Центра поддержки экспорта "Моспром", в 2020 году объем мирового экспорта электронных компонентов и плат составил 952,8 млрд долларов, показав рост на 2,9% по сравнению с 2019 годом, даже несмотря на кризисное состояние торговли в прошлом году. Список лидеров среди мировых экспортеров электронных компонентов не меняется на протяжении нескольких последних лет. Главный мировой экспортер - Китай (206,6 млрд долларов), вслед за ним идет Республика Корея (106,4 млрд долларов), Малайзия (83,7 млрд долларов), Соединенные Штаты Америки (73,8 млрд долларов), Япония (57,8 млрд долларов) и Вьетнам (47,0 млрд долларов). На долю этих стран приходится более 60% мирового экспорта электронных деталей.