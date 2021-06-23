СФ одобрил закон об изменении сроков внесения бюджета в Думу и о кредитах для регионов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о переносе предельного срока внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября 2021 года и о предоставлении регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

С учетом более раннего рассмотрения и утверждения федерального бюджета это создаст объективную определенность для субъектов РФ в части объемов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов, говорится в пояснительной записке. Соответственно, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов смогут быть заключены с надлежащей проработкой также в более ранний срок, что в свою очередь даст возможность для заключения контрактов до 1 января и позволит начать финансирование мероприятий с начала года.

Кроме того, принятие федерального бюджета в более ранние сроки позволит до начала финансового года выпустить все необходимые для его исполнения правовые акты, в более ранние сроки довести до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств и начать заключение государственных контрактов, а также других договоров с юридическими лицами. Для ускорения осуществления капитальных вложений исключается избыточное требование о представлении в Госдуму в составе документов и материалов к проекту бюджета информации о решениях предоставления земельных участков под строительство. Также увеличивается срок рассмотрения Госдумой изменений в федеральный закон о бюджете РФ с 25 до 30 дней.

Закон предусматривает предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, речь идет о кредитах из бюджета РФ под не более чем 3% годовых со сроком погашения не менее чем 15 лет. Эта норма вводится в рамках исполнения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Правительству предоставляется право утверждения порядка отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет соответствующих бюджетных кредитов, а также порядка осуществления Федеральным казначейством контроля за реализацией таких проектов. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к документу финансирование таких кредитов до 2023 года составит до 500 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных субъектами РФ бюджетных кредитов до 2029 года составит 218 млрд рублей.