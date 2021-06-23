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S7 в августе запустит рейсы в Бодрум

В авиакомпании ранее заявили, что откроют полеты из Москвы в Анталью с 10 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 со 2 августа запустит прямые рейсы из Москвы в Бодрум, а с 5 августа из Новосибирска в Анталью, говорится в сообщении перевозчика.

"S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Бодрум и из Новосибирска в Анталью, в дополнение к ранее открывшимся продажам по направлению Москва-Анталья", - отмечается в сообщении.

Ранее S7 заявила, что откроет полеты из Москвы в Анталью с 10 июля.

Со вторника Россия и Турция в полном объеме возобновили авиасообщение, ограниченное в середине апреля из-за новой волны пандемии в Турции. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на прошлой неделе.

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