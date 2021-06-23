В Республике Алтай снизят тарифы на электроэнергию для бизнеса на 20%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и бюджетных организаций в Республике Алтай планируется снизить с июля 2021 года на 20%, сообщил глава региона Олег Хорохордин в среду во время часа субъекта в рамках Дней Республики Алтай в Совете Федерации.

"Сейчас проводим совместную работу с руководством соседнего Алтайского края и правительством России и надеемся, что уже с 1 июля этого года тарифы на электроэнергию для юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей Республики Алтай, снизятся в среднем на 20%", - сказал Хорохордин.

По его словам, на данный момент регион - один из лидеров по уровню тарифов на электроэнергию в Сибирском федеральном округе. При этом регион, как уточнил Хорохордин, ранее получил поддержку президента в решении этой проблемы.

Вопрос по совместному тарифному регулированию двух регионов глава Республики Алтай Олег Хорохордин ранее обсуждал с гендиректором "Россети Сибирь" Павлом Акилиным. Сейчас регулирующие органы края и республики обмениваются информацией, оценивают тарифные последствия и особенности совместного регулирования.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек, порядка 63 тыс. человек проживают в единственном городе - Горно-Алтайске. По данным пресс-службы республиканского правительства, тарифы на электроэнергию в республике - одни из самых высоких по стране.