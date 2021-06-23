Чернышенко: 95% всех госуслуг до конца 2022 года будут доступны онлайн для граждан

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. 95% всех госуслуг будут доступны гражданам онлайн до конца 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит 23-25 июня 2021 года.

"95% всех услуг для граждан будут доступны онлайн уже до конца 2022 года. Это дает огромную площадку для того, чтобы гражданин действительно получал эти услуги легко и непринужденно и не сталкивался с государством, а также была исключена потенциальная даже возможность коррупции, а услуги предоставлялись проактивно", - сказал Чернышенко.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.