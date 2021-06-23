Завод по производству средств индивидуальной защиты открыли под Тулой

ТУЛА, 23 июня. /ТАСС/. Завод по производству защитных резиновых перчаток, построенный австралийской компанией Ansell, открыт в среду на базе технопарка АО "Пластик" в городе Узловая Тульской области. Это первое в России производственное подразделение компании, годовой выпуск на первом этапе составит 2 млн перчаток и в дальнейшем увеличится до 4 млн, сообщила пресс-служба Ansell.

Участие в открытии завода принял министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, директор по развитию индустриального бизнеса по России и СНГ ООО "Анселл Россия" Анна Барабанова и директор завода "Анселл Мануфактуринг Россия" Дмитрий Юсов.

"Первый в России завод компании построен на базе технопарка АО "Пластик" в городе Узловая. <...> На первом этапе компания планирует обеспечить выпуск двух миллионов пар перчаток в год, а в будущем увеличить производство вдвое", - говорится в пресс-релизе.

Соглашение о запуске производства подписано между компанией и правительством Тульской области в июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Объемы выпуска продукции позволят удовлетворить спрос на защитные перчатки в России, а также экспортировать продукцию в Белоруссию и Казахстан. На предприятии создано 120 рабочих мест.

Компания Ansell разрабатывает и выпускает средства индивидуальной защиты для промышленности и медицины. Ведет деятельность в Северной Америке, Латинской Америке, Карибском бассейне, Европе, Африке, АТР.