Чернышенко: портал госуслуг до конца 2021 года полностью перейдет на новую систему

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня./ТАСС/. Портал госуслуг будет полностью переведен на новую, более удобную для пользователей систему до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит 23-25 июня 2021 года.

"Портал госуслуг - его вторая версия уже запущена в параллельное использование с существующей версией с марта этого года. И до конца года будет осуществлен окончательный переход на новую систему, которая позволяет более удобно получать услуги, когда не нужно заполнять поля многократно, где есть голосовой помощник, который может подсказать, что нужно сделать, и множество других сервисов, которые проактивно оказываются для гражданина", - сказал Чернышенко журналистам.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.