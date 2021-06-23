Уоррен Баффет покинул должность попечителя фонда Билла и Мелинды Гейтс

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Руководитель американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ушел с должности попечителя благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Об этом говорится в заявлении Баффета, распространенном в среду.

Баффет отметил, что на протяжении многих лет являлся попечителем фонда Гейтсов, с которыми он давно поддерживает дружеские отношения. При этом глава Berkshire Hathaway подчеркнул, что это единственный фонд, которому он жертвует свои средства.

"Теперь же я ухожу с этой должности, равно как и с постов в руководстве всех других компаний, помимо Berkshire", - указал Баффет. Он отметил, что генеральный директор фонда Марк Сьюзман "полностью поддержал" его решение. "Мои цели на 100% совпадают с целями фонда, а мое физическое присутствие для их достижения более не требуется", - пояснил Баффет.

C 2000 года Билл и Мелинда Гейтс возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млн. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в условиях пандемии. В мае этого года стало известно о разводе Гейтсов, которые, несмотря на это, обещали продолжать совместно работать в учрежденном ими благотворительном фонде.

В 1965 году Баффетт приобрел контрольный пакет акций близкого к банкротству текстильного предприятия Berkshire Hathaway и превратил его в холдинг, управляющий активами компаний, работающих в различных сферах. По состоянию на 2020 год их было более 60. В августе прошлого года предпринимателю и филантропу Баффетту исполнилось 90 лет. На протяжении последних десятилетий он входил в тройку самых богатых людей мира, но в 2019 году опустился на четвертую строчку рейтинга с состоянием $67,5 млрд.