Индексы Мосбиржи и РТС 23 июня выросли на 0,4-1,25%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Инвесторы в среду продолжили выкупать "просадку" на российском рынке акций, при этом укрепление рубля обусловило сильную динамику индекса РТС и сдерживающий эффект на индекс Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, до 3837,15 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,25%, до 1666,21 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:47 мск снизился на 0,31%, до 72,56 рубля, евро - на 0,35%, до 86,66 рубля.

Покупки активизировали улучшившиеся внешние настроения, рост цен на нефть и металлы. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $75,6 за баррель.

"Нефть пытается закрепиться выше $75, возвращение неопределенности вокруг иранской ядерной сделки после прошедших в исламской республике президентских выборов, улучшающиеся прогнозы по спросу и сокращение запасов нефти и бензина в США этому способствуют", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Руководство ФРС в очередной раз смогло погасить опасения инвесторов по поводу сворачивания стимулов и повышения ставок ранее базовых ожиданий. Федрезерв продолжает выражать уверенность в том, что высокая инфляция в США - временное явление, регулятор продолжит следить за макроэкономическими параметрами, с выводами и действиями спешить не собирается. Между тем, предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны, Германии вышли лучше ожиданий", - также сказал он.

Рынок акций

В лидерах роста сегодня акции ТЭК и нефтехимии. Так, обыкновенные акции "Роснефти", "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" подорожали днем на 2,4%, 1,1% и 1,5%, отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Бумаги "Русала" (+2,22%) и ГМК (+1,24%) росли на факте обнародования итогов обратного выкупа акций "Норникеля". "Акционеры предъявили к обратному выкупу 64 204 134 акций , что почти в 12 раз больше, чем компания была готова выкупить (5 382 865 акций). Таким образом, доля "Русала" в "Норникеле" снизится до порядка 25,5%, оставшись выше блокирующей (25%+1 акция)", - добавил Осин.

При этом бумаги "Русгидро" (+1,83%) "пробивают верхнюю границу краткосрочного диапазона 0,8286-0,8650 рубля и могут нацелиться на 0,8710 рубля", считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В акциях "Фармсинтеза" сегодня бурный спрос и рост более чем на 20%. "Это может быть точечный интерес отдельного покупателя. Очень сомнительно, что бумага продолжит расти такими космическими темпами и далее", - отметила она.

Прогноз на 24 июня

В четверг настроения на рынках могут остаться в зоне оптимизма, при этом новостной поток может в течение дня разнонаправленно влиять на аппетит инвесторов к риску, считает Александр Бахтин. "Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе для обсуждения широкого круга вопросов, в том числе пандемию, миграцию, экономическое восстановление, а также отношения с Россией. В этот же день обратим внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ. ФРС в свою очередь опубликует результаты стресс-тестов крупнейших банков США. Банк Англии примет решение по процентной ставке", - отметил эксперт.

Из важной статистики 24 июня инвесторы обратят внимание на индекс делового климата IFO Германии за июнь, в США будут опубликованы объем заказов на товары длительного пользования в мае, данные по ВВП за первый квартал 2021 года и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3785-3885 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 72,2-73,2 рубля. Целевые диапазоны закрытия торгов четверга "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3820-3850 пунктов, а также 72,25-72,90 рубля и 86,10-87,20 рубля соответственно.