Главгосэкспертиза одобрила проект стенда для испытаний технологий по производству СПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект создания стенда для испытаний оборудования и технологий по производству сжиженного природного газа (СПГ) на площадке Росатома - Научно-исследовательском институте электрофизического оборудования (АО НИИЭФА) им. Д. В. Ефремова (Петербург). Об этом в среду сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство стендового комплекса по испытаниям технологий и оборудования, необходимого для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, а также для атомной промышленности. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Проектируемые объекты и сооружения будут предназначены для проведения испытаний в условиях криогенной среды насосного и компрессорного оборудования, криогенной арматуры и т. д. Работы пройдут на территории института в Санкт-Петербурге. Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщик - АО "НИИЭФА им. Д. В. Ефремова", генеральный проектировщик - ООО "Криогенные газовые технологии".