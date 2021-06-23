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Пандемия COVID-19

Siemens примет участие в строительстве завода BioNTech по выпуску вакцин в Сингапуре

В BioNTech рассчитывают, что этот завод по изготовлению вакцин может начать работу в 2023 году

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Электротехнический гигант Siemens объявил о сотрудничестве по строительству завода в Сингапуре с германской компанией BioNTech, которая совместно с американской фирмой Pfizer производит вакцину от коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство DPA.

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Ранее компания Siemens уже участвовала в переоборудовании предприятия BioNTech в Марбурге (федеральная земля Гессен). "Теперь мы хотим совместно достичь такого же успеха на других производственных объектах и, таким образом, как можно быстрее сделать вакцину против коронавируса доступной во всем мире", - отметил член правления Siemens Седрик Нейке.

В мае BioNTech объявила о намерении открыть представительство и производственный объект в Сингапуре. В компании рассчитывают, что этот завод по изготовлению вакцин может начать работу в 2023 году. Ожидается, что там будет создано до 80 рабочих мест. Планируется, что новое предприятие поможет удовлетворить спрос на мРНК-вакцины в регионе.

Теги
СингапурГерманияПандемия COVID-19
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