"Газпром" разместил евробонды объемом 500 млн швейцарских франков с купоном 1,54%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Газпром" разместил еврооблигации объемом 500 млн швейцарских франков по ставке купона 1,54%. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, выступившего соорганизатором размещения.

"23 июня 2021 года "Газпром" разместил еврооблигации объемом 500 млн швейцарских франков по ставке купона 1,54% на срок шесть лет. Листинг планируется на бирже SIX, формат выпуска - Reg S, ожидаемые рейтинги выпуска - Baa2/BBB/BBB- (M/F/S&P)", - приводятся в сообщении слова вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

"Газпром" объявил о роуд-шоу выпуска в онлайн-формате 21 июня 2021 года, проведя на следующий день глобальный звонок с инвесторами. Книга заявок с первоначальным ценовым диапазоном 1,55 - 1,75% была открыта 23 июня 2021 года. При этом на швейцарский рынок долга компания вышла впервые с февраля 2018 года. Однако выпуск стал крупнейшим номинированным в швейцарских франках среди иностранных эмитентов с начала этого года.

"В преддверии ожидаемого роста ставок на международных рынках капитала "Газпром" смог привлечь долг с низкой стоимостью финансирования на швейцарском рынке. Сделка позволила обеспечить эффективное ценообразование для компании с точки зрения как финальной ставки купона, так и спреда к мид-свопам, который составил 182,75 б. п." - добавил Шулаков.

Как пояснили в Газпромбанке, участие в выпуске приняли инвесторы из Швейцарии, России, Великобритании и стран континентальной Европы. Международный спрос превысил 60% общего объема размещения. По типу инвесторов в выпуске участвовали банки и частные банки (около 70%), управляющие и страховые компании (около 30%).

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JP Morgan, Credit Suisse и UBS Investment Bank.