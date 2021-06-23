Совет директоров биржи СПб рекомендовал акционерам увеличить уставный капитал в два раза

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет директоров Санкт-Петербургской биржи рекомендовал акционерам в два раза увеличить уставный капитал. Об этом в среду говорится в сообщении торговой площадки на сайте раскрытия информации.

"После дробления обыкновенных акций <...> увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций общества номинальной стоимостью 3,75 рубля каждая на следующих условиях: количество размещаемых акций - 114 086 160 штук", - говорится в сообщении.

Увеличение происходит с 427,823 млн до 855,646 млн рублей. Согласно уставу, до дробления акций их количество составляет 2 852 154 штуки при номинальной стоимости одной бумаги 150 рублей.