Байден обсудит с сенаторами план инвестиций в инфраструктуру США

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в четверг обсудить с группой сенаторов от обеих партий их предложения относительно плана инвестиций в инфраструктуру страны. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Чиновники Белого дома высокого ранга провели сегодня две продуктивные встречи с группой сенаторов от обеих партий, которые ведут переговоры по инфраструктуре. Эта группа добилась прогресса на пути к определению основных положений потенциального соглашения. Президент [США] пригласил группу в Белый дом завтра, чтобы лично обсудить [их предложения]", - говорится в письменном заявлении Псаки.

Как пишет агентство Reuters, указанной группе сенаторов удалось достичь договоренности относительно основных положений плана инвестиций в инфраструктуру объемом $1,2 трлн. В четверг законодатели намерены представить главе государства свои предложения.

Байден представил 31 марта проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США объемом более $2 трлн. По оценке президента, воплощение замысла стало бы крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны. Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций. Республиканцы подвергли план президента критике.