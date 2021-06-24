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Производство инвалидных колясок из карбона запускают в Приморье

Стоимость таких колясок начинается от 400 тыс. рублей, а произведенная на приморском предприятии будет стоить от 150 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Производство доступных по цене инвалидных колясок из композитных материалов запускают в Приморье, первая партия будет готова до конца июля. Об этом сообщает пресс-служба центра "Мой бизнес".

Руководитель компании по производству колясок "Технокомплекс-ДВ" Андрей Теняков взялся за разработку доступной по цене карбоновой коляски, когда сам приобрел подобную. По его словам, стоимость таких колясок начинается от 400 тыс. рублей, а произведенная на приморском предприятии будет стоить от 150 тыс. рублей.

"Планируется, что первые десять колясок будут выпущены уже в следующем месяце. Эти коляски будут разыграны в Instagram среди оставивших заявки - это поможет компании определить спрос и собрать обратную связь по качеству продукта", - говорится в сообщении.

Компания в октябре прошлого года стала одним из 10 победителей конкурса "Приморский старт" и получила 2 млн рублей на развитие бизнес-идеи. У предприятия уже была готова 3D-модель одного из двух типов колясок под брендом iCross. "Посредством конкурса "Приморский старт" мы поддерживаем предпринимателей, которые внедряют технологии и превращают инновационный продукт в товар, популярный на рынке. <…> Грант можно потратить, например, на создание прототипа или коммерциализацию продукта", - разъяснил генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

Теняков отметил, что на одной производственной линии можно выпускать до 20 тыс. колясок в год, а это 81 коляска в день. "Углепластик для наших колясок легче любого материала, из которого делается подобная продукция. Поэтому, например, алюминиевая рама весит 8 кг, против 2 кг карбоновой рамы", - сказал предприниматель.

Первый конкурс "Приморский старт" проходил с 14 июля по 9 октября 2020 года. Он был организован в рамках региональной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2027 года. Реализация данного проекта отвечает задачам нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

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