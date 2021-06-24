Кабмин утвердил распоряжение об актуализации перечня госпрограмм

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство России приняло распоряжение, которое актуализирует перечень государственных программ: упраздняет некоторые из них и, напротив, дополняет список новыми документами. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабинета министров.

"Правительство продолжает работу над совершенствованием системы управления госпрограммами (ГП). Очередной шаг - актуализация их перечня. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В перечень включаются новые госпрограммы: "Развитие туризма", "Содействие международному развитию" и "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". Мероприятия госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности" интегрируются в ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" и "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Сама программа упраздняется.

Также определен список из 10 комплексных госпрограмм. "Они позволяют свести воедино различные мероприятия, направленные на развитие конкретной отрасли или территории, - пояснили в кабмине. - В их числе - "Доступная среда", "Комплексное развитие сельских территорий", "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа".

Новая система управления госпрограммами

В мае правительство одобрило положение о новой системе управления госпрограммами. Документ предусматривает формирование перечня общественно значимых показателей для каждой ГП, упрощение процедуры внесения изменений в паспорта программ, утверждение их единой структуры. В таких документах также станет обязательной проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени.

Полный переход к новой системе управления намечен на 2022 год.

Ожидается, что изменения позволят сфокусировать госпрограммы на достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России, повысят их эффективность и упростят контроль за реализацией мероприятий, добавили в кабинете министров.

Госпрограмма - документ стратегического планирования. Она содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение целей в сферах социально-экономического развития и (или) обеспечения национальной безопасности. Мероприятия, включенные в госпрограмму, взаимоувязаны по задачам, срокам, исполнителям, ресурсам и инструментам государственной политики.