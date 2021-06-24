Минцифры могут наделить полномочиями по выдаче неквалифицированной электронной подписи

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагается наделить полномочиями по созданию и выдаче усиленной неквалифицированной электронной подписи на безвозмездной основе участникам электронного взаимодействия, зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации в порядке и случаях, установленных правительством Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Законопроектом предусматривается наделение Минцифры России дополнительными полномочиями по созданию и выдаче усиленной неквалифицированной электронной подписи на безвозмездной основе участникам электронного взаимодействия, зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации, в порядке и случаях, установленных правительством Российской Федерации", - комментируют в пресс-службе Минцифры.

В результате пользователь портала Госуслуг , имеющий подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, сможет на безвозмездной основе получить (сгенерировать себе в личном кабинете на ЕПГУ) усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП), чтобы удаленно получать любые сервисы, подключенные к инфраструктуре электронного правительства, в том числе определенную группу госуслуг, требующих использования со стороны заявителя усиленной неквалифицированной электронной подписи.

"Указанный инструмент должен повысить доступ граждан к получению сервисов, при которых важно гарантированное обеспечение неизменности волеизъявления гражданина, за счет бесплатности использования гражданами. В данном случае бесплатность выгодно отличает этот инструмент от использования усиленной квалифицированной электронной подписи, которые в настоящее время выдаются коммерческими аккредитованными удостоверяющими центрами на возмездной основе. Получение УКЭП связано с финансовыми издержками со стороны гражданина", - поясняют в Минцифры.