Доходы и расходы бюджета на 2021-2023 годы скорректировали в Подмосковье

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли изменения в бюджет Подмосковья на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Доходы на текущий год будут увеличены на 32 млрд рублей, а расходы - на 33,9 млрд рублей.

"Доходы бюджета Московской области предлагается увеличить в 2021 году на 32 305 988 тыс. рублей, в 2022 году на 38 588 420 тыс. рублей и в 2023 году на 45 466 804 тыс. рублей. <...> Расходы бюджета Московской области увеличены в 2021 году на 33 994 127 тыс. рублей, в 2022 году увеличены на 40 026 954 тыс. рублей, в 2023 году увеличены на 33 172 952 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке.

Согласно данным, налоговые и неналоговые доходы увеличиваются в 2021 году на 31,2 млрд рублей, в 2022 году - на 38,3 млрд рублей, в 2023 году - на 45,4 млрд рублей. Безвозмездные поступления увеличиваются в 2021 году на 1 млрд рублей, в 2022 году на 250 млн рублей.

Отмечается, что расходы на здравоохранение будут увеличены в текущем году на 8,2 млрд рублей, в 2022 году - на 9 млрд рублей, а в 2023 году уменьшены на 1,1 млрд рублей. В презентации к рассмотрению проекта изменений в бюджет поясняется, что около 15,3 млрд рублей в 2021 году предусматривается на меры, связанные с COVID-19.

Для реализации проектов в рамках развития культурной сферы расходная часть бюджета в этом году вырастет на 81,7 млн. На образование дополнительно направят 626 млн рублей в 2021 году.

"Предлагаемые изменения подготовлены в целях корректировки основных параметров бюджета с учетом динамики поступлений собственных доходных источников и безвозмездных поступлений, необходимости уточнений и перераспределения расходов в целях финансового обеспечения приоритетных задач", - сказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова.

Она добавила, что по итогу принятых изменений объем доходов бюджета на 2021 год составит 660,5 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 4%. Расходы бюджета составят 729,6 млрд рублей, что выше показателей 2020 года на 1,3%. По ее словам, дефицит бюджета составит 69,1 млрд рублей, что не превысит установленное законодательством предельное значение.