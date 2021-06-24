Портфель зарубежных заказов в 2020 году на российское оружие достиг $53,8 млрд

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Портфель экспортных заказов в 2020 году на продукцию российского оборонно-промышленного комплекса достиг $53,8 млрд. Об этом говорится в четверг в пресс-релизе госкорпорации "Ростех" со ссылкой на годовой отчет, который глава госкорпорации Сергей Чемезов представил президенту РФ Владимиру Путину.

"Объем экспортных поставок по линии "Рособоронэкспорта" превысил $13 млрд, портфель зарубежных заказов на российское оружие достиг отметки $53,8 млрд", - сказал он.

Согласно открытым данным, примерно 45% российского экспорта в оружейной сфере составляет авиация, почти треть приходится на технику ПВО и около 15% - на сухопутную технику. Остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция.

Выполнилнение гособоронзаказа

Ростех, несмотря на пандемию, выполнил гособоронзаказ на 99,5%.

"Пандемия отразились на многих направлениях деятельности госкорпорации "Ростех". <...> При этом корпорация сохраняет традиционно высокий уровень исполнения гособоронзаказа - 99,5 %", - сказал он.

По словам Чемезова, предприятия госкорпорации смогли быстро переориентироваться и адаптировать производства к новым реалиям.

Чистая прибыль

Ростех по итогам пандемийного 2020 года снизил консолидированную чистую прибыль почти на 38%, до 111 млрд рублей, выручка выросла на 6%, до 1,88 трлн рублей.

"Консолидированная выручка по результатам 2020 года составила 1,878 трлн рублей, что на 6% выше, чем в 2019 году. Консолидированная чистая прибыль Ростеха в прошлом году составила 111,2 млрд рублей при плановом значении 78,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA - 15,1% при плане 11,3%", - приводятся в сообщении слова Чемезова.

В прошлом году Ростех сообщал, что по итогам 2019 года выручка составляла 1,77 трлн рублей, консолидированная чистая прибыль выросла на 40%, до 179,2 млрд рублей.

Чемезов на встрече с Путиным выразил надежду, что по итогам 2021 года выручка госкорпорации превысит показатель в 2 трлн руб. "К сожалению, мы не выполнили плановый показатель: мы хотели превысить двухтриллионный рубеж, но не получилось. Я надеюсь, что в этом году мы это обязательно уже сделаем", - сказал он.

При этом доля доходов от гражданской продукции в выручке за 2020 год выросла до почти 33%, или 636 млрд рублей, с 31%, или 550 млрд рублей в 2019 году.

Предприятия Ростеха в прошлом году поставили более 200 тыс. единиц специального оборудования для борьбы с коронавирусом, включая аппараты ИВЛ, нарастили выпуск средств индивидуальной защиты до 150 тыс. изделий в сутки, говорится в сообщении.