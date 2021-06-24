Глава МИД Гватемалы заявил об обсуждении открытия прямых авиарейсов с Россией

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Гватемала заинтересована в налаживании прямого авиасообщения с Россией в целях развития туризма и расширения деловых контактов, данный вопрос обсуждался на переговорах в Москве. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло Вила на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Сегодня мы говорили о [возможном] проведении переговоров между авиационными агентствами наших стран с целью запуска прямых авиарейсов между РФ и Гватемалой в зависимости от развития эпидемической ситуации, - отметил он. - Мы заинтересованы сделать так, чтобы больше россиян могли посещать нашу страну. Расширение взаимных контактов позволит также придать новую динамику развитию торговых отношений между нашими странами".

"Увеличение турпотока из России в Гватемалу является одной из наших главных целей, - продолжил министр. - Для нас это очень важно, поскольку развитие туризма способствует созданию новых рабочих мест". По его словам, российским туристам есть что посмотреть в Гватемале: страна находится в центре древней цивилизации народа майя, располагает многочисленными достопримечательностями и обладает культурным многообразием.