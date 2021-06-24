ФТС проверяет российское подразделение IKEA из-за возможной неуплаты

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Таможенные органы России проверяют ООО "Икеа торг" (одна из структур шведской компании IKEA в России) из-за возможной неуплаты. Об этом ТАСС сообщили в ООО "Икеа торг".

"Мы подтверждаем получение компанией - импортером ООО "Икеа торг" акта камеральной таможенной проверки. Компания - импортер не согласна с предварительными выводами таможенного органа и воспользовалась своим правом на подачу возражений. В настоящее время мы ожидаем, что таможенным органом будет дана полная и объективная оценка доводов ООО "Икеа торг", основанная на требованиях действующего законодательства", - сообщили в компании.

В ФТС пока не ответили на запрос ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что таможенная служба России начала административную проверку российского подразделения IKEA на предмет возможной неуплаты таможенных платежей на сумму свыше 1 млрд рублей ($14 млн). По данным агентства, ФТС начала проверку в прошлом году, утверждая, что импортер ООО "Икеа торг" занижало стоимость лицензионных платежей в 2017-2020 годах и заявляло недостоверные сведения.