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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Алекперов заявил об условиях для смягчения ограничений по добыче нефти в ОПЕК+

Важнейшим из них является оживление мировой экономики, которое стимулирует потребление нефти, отметил глава "Лукойла"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Оживление мировой экономики стимулирует потребление нефти, что является важным условием для дальнейших смягчения ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Такое мнение высказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов в своем обращении к акционерам компании на заочном годовом собрании.

"Начало 2021 года дает нам основания полагать, что финансовые результаты будут существенно лучше, чем в кризисном 2020 году. Мировая экономика оживает: активизируются транспортные потоки, восстанавливается спрос на энергоресурсы и потребительские товары. Появляются условия для дальнейшего поэтапного смягчения сделки "ОПЕК +", - сказал Алекперов.

"Лукойл" ожидает, что следующие несколько лет будут благоприятными для нефтегазовой отрасли - спрос на нефть будет расти. Алекперов также выразил надежду на то, что следующее годовое собрание акционеров пройдет в очном формате.

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