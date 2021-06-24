Эксперт: экспортные пошлины на металл не снизят цены, но могут остановить их рост

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Введение экспортных пошлин на металл в России не снизит на него цены, считает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Минстроя России Антон Глушков. Однако, по его словам, это может снизить нынешний резкий рост цен, который привел к увеличению себестоимости строительства.

На заседании правительства 24 июня Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин со своей стороны поручил срочно внести в кабмин проекты решений о введении временных экспортных пошлин на металлопродукцию.

"Безусловно, я думаю, что это не приведет к снижению стоимости металлопродукции, или, по крайней мере, к ее резкому снижению, но тем не менее это может на сегодняшний момент остановить достаточно галопирующий рост цены на металл и связанную с металлом продукцию - металлозависимую", - сказал Глушков на заседании комиссии по ценообразованию Общественного совета при Минстрое России и комитета НОСТРОЙ по развитию строительной отрасли и контрактной системе.

По его словам, общая стоимость строительства в России за последние полгода возросла на 10-30%, в том числе из-за увеличения стоимости металла.

В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.