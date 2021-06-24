Потери железных дорог Литвы от санкций ЕС против Минска могут составить до €100 млн

ВИЛЬНЮС, 24 июня. /ТАСС/. Потери государственной компании Lietuvos geležinkeliai ("Железные дороги Литвы") от введенных ЕС секторальных санкций против Белоруссии могут составить до €100 млн. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT заявил представитель госпредприятия Мантас Дубаускас.

"Доходы компании от перевозки по железной дороге белорусских грузов составляют около €100 млн, это примерно 30% всех наших доходов. Две трети этой суммы приходится на перевозку минеральных удобрений. Идет транзит нефтепродуктов", - сказал он.

По его словам, в Lietuvos geležinkeliai не первый год оценивают белорусский рынок как рискованный. "Ведется работа по диверсификации грузовых перевозок", - утверждал Дубаускас. Железнодорожники также рассчитывают на получение компенсации от государства. "Премьер-министр Ингрида Шимоните уже упоминала о такой возможности", - сказал он.

То, что секторальные санкции ЕС против Белоруссии скажутся на экономике Литвы, признал президент балтийской республики Гитанас Науседа. "Мы не можем применять санкции и рассчитывать, что они никак нас не затронут. Да, затронут, но от этого они будут еще болезненнее для режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко]", - утверждал он.

Совет ЕС в четверг впервые ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии. Они включают ограничения торговли нефтепродуктами, хлористым калием, сырьем и техникой для производства табачной продукции. Введен запрет на продажу Белоруссии технологий или программного обеспечения, предназначенного для перехвата телефонных или интернет - переговоров, а также продукции двойного назначения, которая может иметь военное применение. Ограничен доступ к рынкам капитала в ЕС, запрещено оказание услуг по страхованию государственных структур и агентств в Белоруссии. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекращает любые выплаты по существующим соглашениям и проектам.