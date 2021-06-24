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Инвестиции "Росагролизинга" в АПК Ставрополья превысили 20 млрд рублей

Общее число обновленной сельскохозяйственной техники составило 7,3 тыс. единиц

ТАСС, 24 июня. Аграрии Ставрополья приобрели технику на 20 млрд рублей за двадцать лет при поддержке "Росагролизинга". Общее число обновленной сельскохозяйственной техники составило 7,3 тыс. единиц, сообщили ТАСС в краевом Минсельхозе.

"Ставропольский край является стратегически важным партнером "Росагролизинга". Аграрии региона активно пользуются механизмом льготного лизинга. АО "Росагролизинг" за время своей работы инвестировало в Ставропольский край свыше 20 млрд рублей и поставило около 7,3 тыс. единиц сельхозтехники", - говорится в сообщении.

В 2020 году показатель обновления машинно-тракторного парка в регионе стал рекордным. Производители приобрели 1,5 тыс. единиц техники на сумму 3,5 млрд рублей. "Существенный вклад в техническую модернизацию внес "Росагролизинг". В регион было поставлено в лизинг 348 сельхозмашин на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Стоит отметить, что 7% от общего количества поставленной "Росагролизингом" техники за 20 лет приходится на Ставропольский край", - отмечают в министерстве.

В 2021 году краевая Ассоциация питомниководов и садоводов заключила с "Росагролизингом" соглашение. Садоводы уже закупили более десяти единиц техники на условиях для узкоспециализированных отраслей. "Руководство компании услышало потребности питомниководов и садоводов и значительно расширило перечень техники. Это только пробная поставка техники. "Росагролизинг" очень быстро одобрил все заявки от ассоциации, и мы получили технику к сезонным работам", - приводятся в сообщении слова председателя ассоциации Айдына Ширинова.

Ранее в Минсельхозе края сообщали, что темпы обновления сельскохозяйственной техники в регионе выросли на 76% в 2020 году. Ежегодное обновление парка сельскохозяйственной техники позволяет аграриям повышать эффективность производства, в том числе уходных и уборочных работ. Ежегодно во время уборки зерновых для оперативного проведения работ на Ставрополье привлекают технику из других регионов. В 2020 году привлечение техники снизилось практически вдвое.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 г. для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

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